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Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike - Son Dakika

Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike

10.09.2021 12:06

Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül: "Sivrisinekler enfeksiyon hastalıklarını naklettiği için mücadele çok önemli" "Sinekler özellikle kalorifer peteği ve perde kornişi gibi yerlere larvalarını bırakabiliyor" Kayseri Veterinerler Odası...

Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike

Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Sivrisinekler enfeksiyon hastalıklarını naklettiği için mücadele çok önemli"

"Sinekler özellikle kalorifer peteği ve perde kornişi gibi yerlere larvalarını bırakabiliyor"

KAYSERİ - Kayseri Veterinerler Odası Başkanı Akgün Ergül, sivrisineklerin larva dönemi ile ilgili açıklamalarda bulundu. Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarını naklettiği için mücadelenin önemli olduğunu söyleyen Akgün Ergül, "Sinekler özellikle kalorifer peteği ve perde kornişi gibi yerlere larvalarını bırakabiliyor" dedi.

Özellikle bu sene çıkan karasineklerin ilaçlara karşı daha dirençli olduğunu söyleyen Akgün Ergül, "Havalar artık soğuyor. Sonbahar ve akabinde de kış aylarına gireceğiz. Tabi karasinek olsun, sivrisinek olsun daha çok yazın aktif olan canlılardır. Fakat havaların soğuması ile de birlikte özellikle bu canlılar evlerin içerisinde daha kuytu yerlerde kışın zor şartlarını geçirmek için uyku ya da saklanma moduna girmiş oluyorlar. Özellikle de binaların bodrumunda, kömürlüklerde, kalorifer dairelerinde ve nemli olan bölgelerde kendilerini korumaya alıyorlar ve yaşamlarını sürdürmeye çalışıyorlar. Özellikle de bu sene yazın çıkan karasinekler, kan emici ve ısırıcı türlerdi. Bundan önceki senelerde böyle değildi ama bu sene türde bir farklılık oldu ve insanları daha çok rahatsız edici bir potansiyele sahip ve kullanılan ilaçlara karşı da daha dirençlilerdi. Onun için de vatandaşlarımızın özellikle kış aylarında karasinek ve sivrisinekle mücadeleleri önem kazanmış oldu" dedi.

"Ev içerisindeki nemli bölgeler özellikle ilaçlanmalı"

Kalorifer peteği ve perde kornişi gibi nemli bölgelere sineklerin larva bırakabileceğini belirten Ergül, "Bu canlıların belirli bir yaşam döngüleri var ve yazın daha aktif üreme potansiyelleri var. Kışın da uykuya yattıkları nemli bölgelerde larvalarını bırakıyorlar. Evlerde kalorifer peteklerinin arka tarafı veya perdelerin kornişlerinin üst kısmındaki yerler gibi nemli olan bölgelere larvalarını bırakıyorlar. Özellikle de evlerin bodrum katları ve kömürlüklerine bırakıyorlar. Bu dönemde ne kadar çok ilaçlama yapılırsa o kadar iyi. Vatandaşlar binalarını özel şirketlere de ilaçlatabilirler, ilgili belediyelerle de irtibata geçebilir ve ilaçlatabilirler. Bu dönemde larvaya karşı ilaçla ne kadar çok mücadele yapılır ve popülasyon azaltılır ise yaz döneminde de sivrisinek ve kara sinek ile ilgili rahatsızlığımızı o kadar gidermiş oluruz. Bunun için bina yönetimleri özellikle apartman bodrumlarını ve nemli kapalı yerleri ilaçlatırlarsa, haşere ile daha rahat mücadele etmiş olurlar" ifadelerini kullandı.

"Sineklerin hastalık taşıma özelliklerinden dolayı mücadele önemli"

Sivrisineklerin enfeksiyon hastalıklarını taşıdıkları için, haşere ile mücadelenin önemli olduğunu söyleyen Akgün Ergül, sözlerine şu şekilde devam etti:

"Özellikle sivrisineklerde popülasyonu ne kadar azaltırsak, o kadar iyi mücadele etmiş oluruz. Bu canlılar kan emerek, bir insandan diğer bir insana birçok enfeksiyon hastalığını naklederek bulaştırabilirler. Dünya Sağlık Örgütü'nün verilerine göre Afrika'da yılda 1 milyondan fazla insan sivrisinek sokmasına bağlı olarak enfeksiyon hastalıklar sebebi ile ölüyor. Ülkemizde böyle bir durum yok ama mücadelenin önemini burada vurgulamak istiyoruz sivrisineklerle ilgili. Birinde olan hastalığı başka bir insana nakletme özelliği bulunmakta ve bunun için de mücadele çok önemli.

Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike
Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike
Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike
Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike

Sonbahar, Kayseri, Genel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Sivrisinek larvalarında bilinmeyen tehlike - Son Dakika


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