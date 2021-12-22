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Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış' - Son Dakika

Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış'

22.12.2021 20:11

Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış' Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül: "Sivrisinek popülasyonunu ne kadar azaltırsak, insan ve hayvan sağlığını hastalıklardan o kadar korumuş oluruz" Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, sivrisinek...

Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış'

Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül:

"Sivrisinek popülasyonunu ne kadar azaltırsak, insan ve hayvan sağlığını hastalıklardan o kadar korumuş oluruz"

KAYSERİ - Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, sivrisinek larvaları ile mücadelede en uygun dönemin kış mevsimi olduğunu söyleyerek, "Sivrisinek popülasyonunu ne kadar azaltırsak, insan ve hayvan sağlığını hastalıklardan o kadar korumuş oluruz" dedi.

Kışın larvalar ile mücadelede yapılacak en etkili şeyin uygun ilaçlama olduğunu söyleyen Kayseri Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Akgün Ergül, "Havaların soğumasıyla özellikle sivrisinekler ve karasinekler popülasyon olarak yaz dönemine doğru bir azalma eğilimine girerler çünkü kış ortamında dirençleri azalır. Özellikle nemli yerlerde, rutubetli kısımlarda ve ya su birikintilerinde larvalarını bırakırlar. Tabi bu larvaların da ergin oluncaya kadar belli dönemleri var. Bahar aylarında da havaların ısınmasıyla bıraktıkları larvalar erginleşip, haşere olarak popülasyon içerisine karışmış oluyorlar. Bu da ister istemez hayvanlardan insanlara geçen ve ya en basiti sıtma dediğimiz hastalık gibi bir takım hastalıkları da yayılmasında faktör oluyorlar. Bunun için de aynı zamanda halk sağlığını da ilgilendiren bir konu bu. Vatandaşlarımız da özellikle bu bodrum kömürlük dediğimiz binaların alt kısımlarındaki nemli kısımlar var ise, bu kısımların düzenli periyotlarla en azından birkaç dönem ilaçlanması lazım ki burada bırakılmış olan özellikle larvaya karşı etkili ilaçlarla ilaçlandığında bahar döneminde larvaların sivrisinek gibi olgunlaşmasını önlemiş oluruz. Bunun haricinde de özellikle müstakil bağ evi gibi yerler varsa oradaki özellikle kirli su birikintileri üremeleri için çok uygun bir ortam olduğu için, bu birikintileri de azalttıklarında oluşabilecek popülasyonu da önlemiş olurlar ama bu dönemde yapılabilecek en güzel şey larvaya karşı etkin ilaçlarla bu ortamların ilaçlanmasıdır" dedi.

"Kış mevsimi larvalarla mücadelede en uygun dönem"

Kışın larvalarla ve yazın da erişkinlik dönemindeki sivrisineklerle mücadele etmenin en uygun zaman olduğunu söyleyen Ergül, "Kış mevsimi larvaya karşı mücadele için en uygun dönem diyebiliriz çünkü kış uykusuna da bir nevi yatmış oluyorlar bu canlılar. Bunun ergin mücadelesi de var tabi özellikle yaz aylarında. Mevsimsel olarak kış dönemi larvaya karşı bir mücadele dönemi ama tabi ki bunun doğadaki popülasyonunun hepsini yok etmek gibi imkanınız da olamaz ama ne kadar azaltır isek, hastalıkların da önüne geçmiş oluyoruz. Yaz döneminde de uygun olan erginlerle mücadele etmek. Doğadaki türün tamamını yok etme imkanı yok çünkü ekolojik dengeyi bozmuş oluyorsunuz ama özellikle larvalarla mücadele etmek, ekolojik denge açısından da olumlu yansımaları olacaktır. Burada dikkat edilmesi gereken özellik şudur, burada kullanılan bir takım ilaçlar vardır. Biz larvaları öldürüyoruz ama onun haricinde kullanılan ilaç kutularının da içerisinde ilaç kalıntıları var ve bunların da doğaya gelişi güzel atılmaması lazım. O zaman ekolojik dengeyi bozmuş oluyoruz çünkü uzun süre kalıcı ilaçlardır bunlar. Bunların da uygun şekilde belediyelerimizin bunlarla mücadele ile ilgili olan yerlerine kapalı muhafaza içerisinde götürüp imha etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"Yoğun sivrisinek popülasyonu hem insan hem de hayvan sağlığına tehdit"

Sivrisineklerin taşıdıkları hastalıklar nedeni ile hem insan için hem de hayvan sağlığı için tehdit oluşturduğunu söyleyen Akgün Ergül, " Afrika'da sivrisinek sokmasından yılda 1 milyon insan ölüyor. Sivrisineklerden bulaşabilen en basit hastalık sıtma. Bu insan sağlığı açısından zararlı ama mesela büyükbaş hayvanlarda LSD dediğimiz sığır çiçek hastalığı var ve bu da sineklerle nakledilen bir hastalık ve viral bir hastalık olduğu için sığırlarda ekonomik kayba ve ölümlere varan durumları seyretmekte. Hal böyle olunca hem sıtma olsun hem de LSD dediğimiz hastalık gibi hastalıklarla hem hayvanların sağlığını hem de gıdaya da etki edeceği için insan sağlığını da tehdit etmekte sivrisinekler. Biz bu popülasyona tamamen ortadan kaldıralım demiyoruz ama bunu ne kadar çok azaltır isek ki bu da larva mücadelesinden geçiyor, oluşabilecek hastalıkları ve insan sağlığını da bir yerde o kadar çok korumuş oluyoruz" dedi.

Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış'
Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış'
Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış'
Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış'

Veteriner, Kayseri, İlaç, su, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Sivrisinek larvalarıyla mücadelede en uygun dönem: 'Kış' - Son Dakika


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