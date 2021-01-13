Sivrisinek popülasyonu etkilendi, İstanbul'da Ocak'ta bile görülüyor - Son Dakika

İSTANBUL'da kış aylarında hava sıcaklıklarının 10 derece üzerinde seyretmesi nedeniyle uzun süredir yağmur ve kar görülmüyor. Kış mevsiminde görülmeyen sivrisinekler, sıcaklıkların düşmemesi nedeniyle sıkça görülür oldu. İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "Sıcaklıklar sivrisinek popülasyonunu da etkilemeye başladı. Sivrisinekler için baktığımızda da bu yıl onların kışlamaları için soğukların olmadığını görüyoruz. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmediği sürece sinekler aktif olarak uçabiliyor" dedi.

"ÖZELLİKLE CULEX ADINI VERDİĞİMİZ SİNEK CİNSİYLE KARŞILAŞIYORUZ"

Öğretim Üyesi Dr. Fatih Dikmen, "İstanbul'da kış aylarına tam giriş yapamadık. Ağaçlar sonbahar yapraklarını dökse de bazı ağaçlar gün içindeki sıcaklıklar nedeniyle tomurcuk vermeye başladı. Sıcaklıklar, sivrisinek popülasyonunu da etkilemeye başladı. Sivrisinekler için baktığımızda da bu yıl onların kışlamaları için gereken soğukların olmadığını görüyoruz. Sıcaklıklar 10 derecenin altına düşmediği sürece sinekler aktif olarak uçabiliyor. Bu nedenle normal gün koşullarında sineklerle, sivrisineklerle hatta arılarla karşılaşabiliyoruz. Özellikle culex adını verdiğimiz sinek cinsiyle karşılaşıyoruz. Bu sineklerin en önemli özelliği kışlamayı ergin olarak saklanabilecekleri barınaklarda geçirebiliyorlar. Bunlar bazen bizim evimiz olabiliyor, bazen bodrum katlar olabiliyor. Hava soğuduğunda buraya çekilen sivrisinekler, hava biraz ısındığında tekrar ortaya çıkabiliyor ve döngülerini devam ettiriyorlar." dedi.

HAVA SICAKLIĞI DÜŞMEDİĞİ SÜRECE GÖRÜLMESİ NORMAL

"İstanbul'da hava sıcaklıkları çok ciddi derecede düşmediği sürece bunlarla karşılaşmamız çok doğal" diyen Dr. Öğretim Üyesi Dikmen, "Bu tam kışa geçememiş ve sonbaharın uzun sürdüğünün göstergesi. Sivrisinekler karanlık yerlerde günü geçirmeye çalışırlar. Şehir içinde de bu tür yerler boş binalar, bodrum katlar ve çatı katları olabilir. Yazın karşılaştığımız sivrisinekler yavru vermek üzere besinleri kullanırlar fakat bu dönem, insanlardan kan emen sivrisinekler daha çok kendi yaşamlarını sürdürebilmek için kullanılırlar." diye konuştu.- İstanbul