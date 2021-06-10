Sivrisinekle Mücadele Çalışmaları - Son Dakika

SİVRİSİNEKLE MÜCADELE ÇALIŞMALARI

Değerli Hemşehrilerimiz;

Sivrisineksiz bir yaz geçirebilmek için hep birlikte mücadele edelim. Sivrisinekler yaşayabilmek ve üreyebilmek için suya ihtiyaç duyarlar.

Bu sebeple mahallenizde, sokağınızda veya çevrenizde sivrisineklerin üremesine imkan sağlayan kova, bidon, saksı altı, atık lastik vb. yerlerde su birikintilerinin önlenmesi, üstlerinin kapatılması veya suların dökülmesi, sivrisinek mücadelesinde en etkili ve kalıcı çözümdür.

Siz değerli hemşehrilerimizin vereceği destek mücadelemizi daha da etkin kılacaktır.

Sivrisinek üreme kaynaklarının %83'ü insan eli ile oluşturulmuş ve küçük önlemlerle profesyonel yardım gerektirmeden yok edilebilecek türeden kaynaklardır.

İlginiz için teşekkür ederiz.

Bağcılar Belediye Başkanlığı

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