İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI - Son Dakika
Üye Girişi

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

28.03.2022 12:47

İZMİT'te, D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli'nin içini ilaç sis gibi kapladı.

İZMİT'te, D-100 karayolu üzerindeki kanallarda sivrisinekle mücadele kapsamında yapılan ilaçlama çalışması sırasında Seka Tüneli'nin içini ilaç sis gibi kapladı. Ulaşıma kapatılan tünel, ilacın dağılmasıyla yaklaşık 45 dakika sonra yeniden açıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Veteriner Şube Müdürlüğü ekipleri, havaların ısınmaya başlamasıyla birlikte sivrisinekle mücadele kapsamında ilaçlama çalışması başlattı. Bu kapsamda D-100 karayolu üzerindeki kanallar da ilaçlandı. İlaç, Seka Tüneli içerisini sis gibi kapladı, koku rahatsızlık yarattı. Sürücülerin şikayeti üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Tünel güvenlik amacıyla çift yönlü ulaşıma kapatıldı, ulaşım yan yollardan sağlandı. Yaklaşık 45 dakika sonra ilacın dağılmasıyla tünel yeniden ulaşıma açıldı.

İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI
İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI

YORUMLAR
500
Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi Kentte ilginç olay, herkesi şaşkına çevirdi Erciş'te sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı Erciş'te sahipsiz hayvanlar için doğaya yiyecek bırakıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Veteriner, İlaç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI - Son Dakika


Son Dakika
12:51 Damat neye uğradığını şaşırdı! Takı töreninde sıvı yağ ve çay taktılar
12:41 Mart ayı açlık ve yoksulluk sınırı açıklandı! Asgari ücret vatandaşın gıda masraflarına bile yetmiyor
12:28 Kanun teklifi haftaya yasalaşacak! Muhtar maaşları asgari ücret seviyesine yükseltiliyor
12:24 Son Dakika! Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov açıkladı: Müzakereler bugün-yarın İstanbul'da tekrar başlayacak
12:21 Traktöre, köprü ve otoyollardan kaçak geçtin cezası gönderil! 11 çocuk annesi Ispartalı kadın ne yapacağını şaşırdı
11:59 İlk kez açıkladı! CZN Burak ve Cristiano Ronaldo ortak oluyor
11:57 Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rus ordusunun kaybettiği askeri personel ve teknik araç sayısını açıkladı!
11:40 Adı Sevgi dizisi dün akşam ekranlara geldi! Elif öğretmenin tayini çıkıyor!
11:32 Teşkilat dizisi dün akşam sevenleriyle buluştu! İşte son bölümde yaşananlar
11:22 Yargı dizisinin son bölümünde ne oldu? Çınar kontrolünü iyice yitiriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.03.2022 13:02:24. #1.12#
SON DAKİKA: İZMİT'TE İLAÇLAMA TÜNELİ KAPATTIRDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement