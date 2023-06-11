Sivrisinekler düğünü bastırdı, belediye ilaçlama yaptı - Son Dakika
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Sivrisinekler düğünü bastırdı, belediye ilaçlama yaptı

11.06.2023 19:10

Antalya'nın Serik ilçesinde açık havada düzenlenen düğünde sivrisineklerden dolayı zor anlar yaşayan davetlilerin ihbarıyla gelen belediye ekipleri, ilaçlama yaptı.

Serik ilçesinde Serik Kadriye Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde açık havada düzenlenen düğün törenine gelen davetliler, sivrisinekler nedeniyle zor anlar yaşadı.

İLAÇLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Bunun üzerine düğün sahibi, belediyenin ilaçlama ekibini aradı. İhbarla düğün alanına gelen Antalya Büyükşehir Belediyesi ilaçlama ekibi, düğün öncesinde alanda ilaçlama çalışması gerçekleştirdi.

KIRMIZI HALIDAN ALANA GİRDİ

İlaçlama aracının kırmızı halıdan düğün alanına girmesi, davetliler tarafından cep telefonuyla görüntülendi. İlaçlama çalışmasının ardından düğüne kaldığı yerden devam edildi.

Düğünde kırmızı halıya gelin ve damattan önce belediyenin ilaçlama aracı girdi
Kaynak: DHA
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