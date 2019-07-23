Bilim insanları yıllardır sivrisineklerin neden bazı kişileri daha çok hedef aldığı sorusunu yanıtlamaya çalışıyor. Bugüne kadar yapılmış birçok araştırma kan grubunun önemli etken olduğuna yer verirken, farklı bilimsel çalışmalar bunun tek başına açıklayıcı bir sebep olmadığını ortaya koyuyor.Peki sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?