Son Dakika Haberleri: Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?
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Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?

1 saat önce

Birçok bilimsel araştırma sivrisineklerin bazı kan grubuna sahip insanları daha çok ısırdığına yer veriyor. Öte yandan bilim insanları bunun tek başına açıklayıcı bir sebep olmadığını savunuyor. Peki sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?

Sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?, System.String[]
Bilim insanları yıllardır sivrisineklerin neden bazı kişileri daha çok hedef aldığı sorusunu yanıtlamaya çalışıyor. Bugüne kadar yapılmış birçok araştırma kan grubunun önemli etken olduğuna yer verirken, farklı bilimsel çalışmalar bunun tek başına açıklayıcı bir sebep olmadığını ortaya koyuyor.

Peki sivrisinekler neden bazı insanları daha çok ısırıyor?
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Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 06:22 
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