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Six: "Türkiye ile ilk milli maçımız, bizim için ayrı bir yeri var" - Son Dakika

Six: "Türkiye ile ilk milli maçımız, bizim için ayrı bir yeri var"

31.05.2021 22:47
Six:

Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six, Türkiye ile ilk milli maçlarını oynadıkları ve bunun kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six, Türkiye ile ilk milli maçlarını oynadıkları ve bunun kendileri için önemli bir yeri olduğunu söyledi.

A Milli Futbol Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonası öncesinde Antalya'da Gine ile karşılaştı. Mücadele 0-0 sona erdi. Maçın ardından düzenlenen toplantıda konuşan Gine Milli Takım Teknik Direktörü Didier Six, bugün sahada taktik ağırlıklı bir maç oynamaya çalıştıklarını ve hedeflerine de ulaştıklarını kaydetti. Six, Türkiye'ye karşı ilk milli maçlarını oynadıklarını ve bunun da kendileri için ayrı bir yeri olduğunu belirtti.

'Türkiye'de dikkatinizi çeken oyuncular var mıydı?' sorusuna ise Six, "Allah'tan Gine, Türkiye'de oynayan bir takım değil. Avrupa'da oynayan bir takım olsaydık, bugün Türkiye açısından hoş olmayan bir sonuç olabilirdi" diye cevap verdi.

Didier Six, konuşmasını Türkçe, 'Teşekkür ederim ve iyi akşamlar' diyerek tamamladı.

(İsa Akar/ İHA)

Six: Türkiye ile ilk milli maçımız, bizim için ayrı bir yeri var

Milli Takım Teknik Direktörü, Türkiye, Milli, Gine, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Six: 'Türkiye ile ilk milli maçımız, bizim için ayrı bir yeri var' - Son Dakika Spor


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