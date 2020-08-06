Sixers, Joel Embiid'in skorer oyunuyla kazandı! Furkan'dan 10 sayı... - Son Dakika

Sixers, Joel Embiid'in skorer oyunuyla kazandı! Furkan'dan 10 sayı...

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yeniden başlayan NBA'e 6 maçla devam edildi.

Sixers, Joel Embiid'in skorer oyunuyla kazandı! Furkan'dan 10 sayı..., System.String[]

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle verilen aranın ardından Orlando şehrindeki ESPN Wide World Spor Kompleksi'nde yeniden başlayan NBA'e 6 maçla devam edildi.

Doğu Konferansı ekiplerinin mücadelesinde, play-off'a kalmayı garantileyen Sixers, Washington Wizards'ı 9 sayı farkla mağlup ederek sezonun 41. galibiyetine ulaştı.

Aranın ardından üst üste ikinci galibiyetini alan Sixers'ta ise Joel Embiid 30 sayı ve 11 ribauntla "double-double" yaparken, Tobias Harris 17, Josh Richardson 15, Shake Milton 14 sayıyla skora destek verdi. Oyuna sonradan girerek 18 dakika 29 saniye sahada kalan milli oyuncu Furkan Korkmaz ise 10 sayı, 4 ribaunt ve 2 asist kaydetti. Takımın yıldız oyuncularından Ben Simmons ise geçirdiği sakatlığın ardından oyuna geri dönemedi.

NBA'in yeniden başlamasının ardından 4 maçını da kaybeden Wizards'ta Thomas Bryant 19 sayı ve 10 ribaunt, Jerome Robinson 19 sayı, Troy Brown 17 sayı ve 8 ribaunt, Ish Smith 12 sayıyla mücadele etti.

Lakers kaybetti

Oklahoma City Thunder, iyi savunma yaptığı maçta, Batı Konferansı'nı lider tamamlamayı önceden garantileyen Los Angeles Lakers'ı 105-86 mağlup etti.

Sezonun 42. galibiyetini elde eden Thunder'da Chris Paul 21 sayıyla takımın en skoreri olurken, Danilo Gallinari 19, Steven Adams 18, Luguentz Dort 14 sayıyla galibiyete katkı sağladı.

Sezonun 16. mağlubiyetini yaşayan Lakers'ta all-star LeBron James 19 sayı ve 11 ribaunt, Dion Waiters 14 sayıyla oynadı.

NBA'e 6 maçla devam edilecek.

- Dün gece alınan toplu sonuçlar şu şekilde...

Utah Jazz- Memphis Grizzlies: 124-115

San Antonio Spurs- Denver Nuggets: 126-132

Washington Wizards- Philadelphia 76ers: 98-107

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder: 86-105

Orlando Magic- Toronto Raptors: 99-109

Boston Celtics- Brooklyn Nets: 149-115

Washington Wizards, Orlando Magic, Lakers, Spor, Son Dakika
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2020 11:29

Son Dakika Spor Sixers, Joel Embiid'in skorer oyunuyla kazandı! Furkan'dan 10 sayı... - Son Dakika Spor
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