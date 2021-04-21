Siyabend Aydın: "BAL için 'oynanacak' sözü alındı"

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından 17-18 Nisanda başlaması gerekirken korona virüs vakalarının artması ve pandemi koşullarının ağırlaşması üzerine mayıs ayı sonuna ertelenen Bölgesel Amatör Futbol Ligi (BAL) ile ilgili kritik bir gelişme yaşandı. Diyarbakırspor Başkanı Siyabend Aydın, bir aksilik olmaması durumunda mayıs sonunda ligin oynanacağını ifade etti.

Ankara'da Gençlik ve Spor Bakanlığı, Futbol Federasyonu yöneticileri ve kulüp başkanlarının katılımı ile yapılan değerlendirme toplantısında pandemi şartlarının iyileşmesi halinde ligin mayıs ayında başlatılması kararlaştırıldı. Toplantının verimli geçtiğini belirten Diyarbakırspor Kulübü Başkanı Siyabend Aydın, Bakanlık ve federasyonun bu konuda iyi niyetli bir tutum sergileyerek ligin oynanması yönünde bir duruş sergilediğini kaydetti. Aydın, "Ankara'da önemli bir toplantıya katılım gösterdik. Çok verimli geçti. Federasyon da, Bakanlık da ligi oynatmak istiyor. Ligin oynanacağının sözünü aldık. Antrenmanlar konusunda da devam edilmesi gerektiği söylendi. Takımımız zaten hazırlıklarına devam ediyor. İnşallah şartlar iyi gidecek ve vaka sayılarının düşüş göstermesiyle mayıs sonunda lig başlamış olacak. Diyarbakırspor olarak lig bugün başlayacakmış gibi hazırlanıyoruz" dedi. - DİYARBAKIR