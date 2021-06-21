Siyad Yönetim Kurulu Üyesi Murat Öztürk'ten Kaymakam Gürses'e Ziyaret - Son Dakika

SİYAD YÖNETİM KURULU ÜYESİ MURAT ÖZTÜRK'TEN KAYMAKAM GÜRSES'E ZİYARETSİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Murat ÖZTÜRK ve SİYAD Erfelek Temsilcisi Ercan YENİ, Kaymakamımız Sayın Burak Bozkurt GÜRSES' i makamında ziyaret ettiler. Makamda gerçekleşen ziyarette Murat ÖZTÜRK ve Ercan YENİ ile bir süre sohbet eden Kaymakam GÜRSES ziyaretlerinden duyduğu memnuniyetini dile getirerek teşekkür etti.