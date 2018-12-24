Son Dakika Haberleri: Siyah & Beyaz-Uzlaşma Konulu 10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali

Siyah & Beyaz-Uzlaşma Konulu 10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali

1 saat önce

Aktiffelsefe Kültür Derneği Eskişehir Şubesi tarafından iki yılda bir düzenlenen Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali başlıyor.

Siyah & Beyaz-Uzlaşma Konulu 10. Uluslararası Eskişehir Karikatür Festivali, System.String[]

Onuncusu gerçekleşecek olan festivalin bu yılki konusu "Siyah&Beyaz-Uzlaşma" olarak belirlendi.

Eskişehir Kent Konseyi işbirliği ile gerçekleşen festivale 52 ülkeden 287 karikatürist 961 karikatürle katıldı.

Festival kapsamında Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek olan panele festivalin danışmanlığını da yapan karikatürist Tan Oral, Orkestra Şefi Ender Sakpınar, Avukat Koray Candan, Aktiffelsefe Kültür Derneği Genel Başkanı Oya Uysal ve Eskişehir Şubesi Başkanı Atakan Tamkan gibi önemli isimler katılacak.

Festivale katılan karikatürlerden seçilen eserlerden oluşan sergi ve panel 26 Aralık 2018 Çarşamba günü saat 18.00'de Haller Gençlik Merkezi'nde gerçekleşecek. Sergi 1 hafta süresince ziyarete açık kalacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.12.2018 11:10 Kaynak: Bültenler

Kent Konseyi, Eskişehir, Güncel
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