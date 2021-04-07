Siyah-Beyazlı futbolcular, sakatlıktan ötürü sezonu kapatan Hasic'i unutmadı

Alanyaspor'u ağırlayan Beşiktaş'ta Ghezzal'in golünden sonra sakatlanan Ajdin Hasic'e mesaj verildi. Ghezzal'in golünün ardından saha kenarına gelindi ve Hasic'in forması kameralara gösterildi.

Beşiktaş'ın futbolcuları, sezonu kapatan takım arkadaşını unutmadı. Bosna Hersek Milli Takımı'nda oynadığı maçta sakatlanıp sezonu kapatan Boşnak oyuncuya mesaj gönderildi. Karşılaşmanın 58. dakikasında gelişen Beşiktaş atağında Rachid Ghezzal, ceza sahası dışından yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi. Bu golden sonra tüm futbolcular sakatlığı bulunan Hasic'in formasını kaldırarak genç futbolcuya destek mesajı verdi.

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