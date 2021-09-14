Beşiktaşlı idareciler, teknik ekip ve futbolcuları bu karşılaşmaya motive etmek için bu maçın kazanılması halinde UEFA'dan gelecek galibiyet priminin yarısını takıma vermeyi kararlaştırdı. Yönetim, 2.8 milyon euro (14 milyon TL) dağıtma kararı aldı.
Lige iyi başlayan futbolcuların Dortmund maçında da ihtişamlı bir galibiyet alması halinde motivasyonu yükseltme amaçlı olarak bu primin yükseltime ihtimali olduğu da belirtildi.
Son Dakika › Spor › Siyah-Beyazlı takım kesenin ağzını açtı! Dortmund maçının primini şaşkınlık yarattı - Son Dakika Spor