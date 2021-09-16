Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı

Kara Kartal'ın Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 2-1 yenildiği maçtan sonra Alman ekibinin kalecisi Gregor Kobel açıklamalar yaptı. Vodafone Park'taki atmosferden çok etkilendiğini belirten Kobel, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı" ifadelerini kullandı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin file bekçisi tribünlerdeki atmosferden çok etkilendiğini söyledi. "İLK BAŞTA ÇOK ZORLANDIK" Gregor Kobel açıklamasında, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti" dedi.

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