Siyah-beyazlı takımın 2-1 yenildiği maç sonrası Borussia Dortmund kalecisi konuştu: Kulaklarımız çınladı

Şampiyonlar Ligi C Grubu ilk maçında Beşiktaş, Vodafone Park'ta Borussia Dortmund'a 2-1 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Alman ekibinin file bekçisi tribünlerdeki atmosferden çok etkilendiğini söyledi.
Gregor Kobel açıklamasında, "Beşiktaş'ta atmosfer gerçekten çok ihtişamlı. İlk başta çok zorlandık. Kulaklarımız çınladı. Beşiktaş, ilk 20 dakika iyi oynadı. 20. dakikadan sonra biz devraldık. Maçın hakimiyeti 20'den sonra bize geçti" dedi.
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