Son Dakika Haberleri: Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı
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Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı

7 saat önce

Sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü.

Siyah-beyazlılar 7 eksikle çalıştı, System.String[]

Sağanak yağış altında basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1.5 saat sürdü. Antrenmana tedavi ve rehabilitasyon süreçleri devam eden Douglas Santos, Dorukhan Toköz ve Kartal Kayra Yılmaz ile salonda çalışan Atiba Hutchinson, Abdoulay Diaby ve Oğuzhan Özyakup katılmadı. Victor Ruiz ise tedavi sonrası sahada koşu yaptı.


Teknik direktör Abdullah Avcı yönetimindeki antrenman ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile devam eden idmanda ardından minyatür kale taktik maçı yapıldı. Antrenman, şut çalışması ile sona erdi.


Siyah-beyazlıların çalışmasını, 'Çıplak Vatandaşlar' isimli tiyatro oyununda rol alan sanatçılar da izledi. Teknik direktör Abdullah Avcı ile futbolcular, konuklarıyla hatıra fotoğrafı çektirdi. Sanatçılar, takımı sahneledikleri tiyatro oyununa davet etti.


Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5'inci Eleme Turu ilk maçında yarın saat 20.45'te Vodafone Park'ta Anagold 24Erzincanspor ile karşılaşacak.


Dorukhan Toköz, Kartal, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 02:50 
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