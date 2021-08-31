Francisco Montero yeniden Beşiktaş'ta. Siyah-Beyazlılar, İspanyol stoperin bonservisinin %50'sini alarak 3+1 yıllık anlaşma sağladı.
Beşiktaş, Atletico Madrid'e bonservis için 750 bin euroluk ödeme yaptı. İspanyol savunmacı da 750 bin euro maaş alacak.
Sergen Yalçın, dün TRT'de Montero hakkında olumlu ifadeler kullanmıştı. Siyah-Beyazlılar'da sol ayaklı savunmacı eksikliğini Montero giderecek.
Son Dakika › Spor › Siyah-Beyazlılar, geçen sezon kiralık oynayan Montero'nun bonservisinin yüzde 50'sini aldı - Son Dakika Spor