Siyah-Beyazlılar'ın Başkanı Ahmet Nur Çebi, F.Bahçe Başkanı Ali Koç'tan resmen Ozan'ı istedi

Ajansspor'un haberine göre Beşiktaş Başkanı Çebi, Ozan Tufan için resmi teklif yaptı. Sergen Yalçın'ın talebi doğrultusuyla hareketen eden Başkan, F. Bahçe Başkanı Ali Koç'la görüştü. Ve Çebi, Ozan'ın durumunu sordu.

"VERİLEN BİR KARAR YOK"

Başkan Koç'un Çebi'ye, "Hocamız Pereira'nın verdiği bir karar yok. Ozan değer verdiğimiz kaliteli bir oyuncu. Şu an için ondan yararlanmayı düşünüyoruz" diye yanıt verdi.

AVRUPA GÜNDEMDE

Ozan Tufan'ın Türkiye içinde satışına sıcak bakılmıyor. Fenerbahçe kaptanının ancak yurt dışı satışına onay verilecek.