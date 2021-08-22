Siyah-Beyazlılar'ın en neşeli ismi Nsakala, hasta yatağından bile yüzleri güldürdü

Beşiktaş'ın sol beki Fabrice N'Sakala, Gaziantep maçının 70. dakikasında fenalaştı. Yere yığılan futbolcu acil müdahaleyle hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ YOK

Sonrasında kulüpten N'Sakala'nın durumunun iyi olduğu ve futbolcunun hayati bir tehlikesinin bulunmadığı açıklandı. Rahatsızlığıyla ilgili de herhangi bir sorun tespit edilemedi.

"DEVAMKE"

N'Sakala da kişisel Twitter hesabından fotoğrafını paylaşarak hayranlarının yüreğine su serpti. N'Sakala yaptığı paylaşımda: "Her zaman dediğim gibi DEVAMKE KARDEEESH" ifadelerini kullandı.