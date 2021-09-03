Siyah-Beyazlılar, Ljajic ile sözleşmeyi feshetti! Sırp futbolcu, Pjanic için giderayak kolaylık sağladı

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Beşiktaş, Adem Ljajic'in sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

"ONU İKNA EDEBİLİRİM"

Hürriyet'in yhaberine göre; Ljajic'in menajeri Fali Ramadani ile masaya oturan siyah beyazlı yöneticiler, Barcelona'nın yıldız oyuncusu Miralem Pjanic teklifi ile karşılaştılar.

"İKNA EDEBİLİRİM"

Adem Ljajic'in sözleşmesini fesh etmek istediklerini belirten Beşiktaş yönetiminin isteği karşısında B planı bulunduğunu belirten Ramadani, "Ljajic ile konuştum. Kendisi tazminatını almadan gitmek istemiyor. Onu ikna edebilirim. Eğer siz Ljajic'in tazminatının yarısını verirseniz ben de size Barcelona'dan oyuncu getiririm" yanıtını verdi.

BUGÜN AYRILDI

Bu görüşmenin ardından Adem Ljajic'in sözleşmesi feshedilirken, Miralem Pjanic ise Beşiktaşlı oldu. Ljajic'in sözleşme fesih haberi de bugün resmen paylaşıldı.