Beşiktaş yönetimi defansif orta saha olarak elinde bir alternatif olmasını isteyen Sergen Yalçın'ın isteği doğrultusunda Mehmet Topal ile anlaştı.

Bonservisi elinde olan tecrübeli futbolcu sağlık kontrolünden geçecek ve siyah beyazlılarla 1+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

İSTİKRAR ABİDESİ

2006 yılında Galatasaray ile piyasaya çıkan Topal, 4 sezon Sarı-Kırmızılı takımın formasını giydi. Ardından 5,5 milyon euroya Valencia'ya gitti ve 2012'de Fenerbahçe'ye katıldı.

Kanarya'da 7 sezon top koşturan ve takımın en istikrarlılarından olan Topal, sözleşmesi bitince 2019 yazında Başakşehir'e gitti. Başakşehir'de de stoper ve ön liberoda hocalarına zenginlik kattı. 81 kez de Milli Takım forması giydi