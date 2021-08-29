Siyah-Beyazlılar ve Karagümrük karşılaşmasında yaşanan skandal hakem hatasının görüntüleri ortaya çıktı! İşte o anlar

Gazeteci Çağdaş Sevinç, Beşiktaş-Karagümrük maçının 4. hakemi Onur Özütoprak'ın değişikliğe yaptığı müdahalenin görüntülerini paylaştı. Görüntülerde hakemin Beşiktaş kulübesine net şekilde '3' işareti yaptığı görüldü.

"BİZ KURALI ÖYLE BİLİYORUZ"

Sergen Yalçın maçtan sonra, "Biz oyuna Türk sokmalıydık diye biliyorduk, hakem 3 yerli işareti yaptı. O zaman hakem bizi kandırdı, ya da o da kuralı bilmiyor" diye konuştu.