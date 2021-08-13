Siyah-Beyazlılardan Galatasaray'a 'Çukur' dizisi üstünden gönderme: Sen bu işin sonunu düşünmedin mi?

Beşiktaş ve Galatasaray arasındaki Rosier-Ghezzal savaşı, futbolcuların Beşiktaş'ı tercih etmesiyle son buldu. Siyah-Beyazlılar bu transferlerde oldukça ısrarcı davranarak ezeli rakibine çalım attı. Transfer sürecinde Burak Elmas ve Ahmet Nur Çebi, üstü kapalı göndermeler yapmıştı birbirine.

'ALÇAKLARA KAR YAĞIYOR'

Beşiktaş'ın Ghezzal videosunda, evraklarını motosikletle kendisi götüren Ghezzal'la ezeli rakibe 'O nereye gideceğini bilir' göndermesi yapıldı. Ancak videonun sonundaki gönderme de oldukça sertti. Çukur dizisinde düşmanlar mağlup edildikten sonra çalan 'Alçaklara kar yağıyor üşümedin mi, sen bu işin sonunu düşünmedin mi?' türküsü bu videoda da kullanıldı. Galatasaray'ın bu göndermelere nasıl bir tepki vereceği merak konusu oldu.