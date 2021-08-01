Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Alex Teixeira'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların, futbolcuyu İstanbul'a getireceği tarih belli oldu.
Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın en geç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.
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