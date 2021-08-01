Siyah-beyazlıların yeni transferi Alex Teixeira'nın en geç çarşamba gününe kadar İstanbul'a gelmesi bekleniyor

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Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Beşiktaş iddialı bir kadro kurmak için çalışmalarını sürdürüyor. Son olarak dünyaca ünlü futbolcu Alex Teixeira'yı kadrosuna katan siyah-beyazlıların, futbolcuyu İstanbul'a getireceği tarih belli oldu.

7 GÜN BOYUNCA KARANTİNADA KALACAK

Fotomaç'ın haberine göre; Beşiktaş'ın en geç çarşamba gününe kadar Brezilyalı oyuncuyu İstanbul'a getirmek istediği öğrenildi. Teixeira'nın Brezilya'dan geldiği için 7 gün boyunca Türkiye'de karantinada kalacağı ifade edildi.