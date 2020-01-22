Siyah çarşaf giyerek kuyumcuyu soymaya çalışan kişi tutuklandı - Son Dakika

Erzincan'da Fevzipaşa Caddesi'nde bulunan kuyumcu dükkanına siyah çarşafla müşteri kılığında girerek soygun gerçekleştirmek isteyen ve arbede sonrası polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Nedim V'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

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