Son Dakika Haberleri: Siyah Çay İçinde Silah Sevkiyatı Polise Takıldı

Siyah Çay İçinde Silah Sevkiyatı Polise Takıldı

2 saat önce

Siyah çay içinde silah sevkiyatı polise takıldı Siyah çay içine ruhsatsız silah gizleyen şüpheli, otogarda yakayı ele verdiANTALYA - Antalya Otogarda siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, ekipler tarafından yakalandı.

Siyah çay içinde silah sevkiyatı polise takıldı
Siyah çay içine ruhsatsız silah gizleyen şüpheli, otogarda yakayı ele verdi

ANTALYA - Antalya Otogarda siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, ekipler tarafından yakalandı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü tarafından yılbaşı sebebiyle il genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde otogar içerisinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çuval taşıyan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek harekete geçti.
Çuval, X-Ray cihazından geçirildiğinde 20 kilogram civarında siyah çay içine gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet şarjör bulundu. Şüpheli A.B. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:58 Kaynak: İHA

Antalya, 3. Sayfa
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