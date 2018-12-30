Siyah Çay İçinde Silah Sevkiyatı Polise Takıldı
2 saat önce
Siyah çay içinde silah sevkiyatı polise takıldı Siyah çay içine ruhsatsız silah gizleyen şüpheli, otogarda yakayı ele verdiANTALYA - Antalya Otogarda siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, ekipler tarafından yakalandı.
Siyah çay içinde silah sevkiyatı polise takıldı
Siyah çay içine ruhsatsız silah gizleyen şüpheli, otogarda yakayı ele verdi
ANTALYA - Antalya
Otogarda siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, ekipler tarafından yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü
tarafından yılbaşı sebebiyle il genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri çerçevesinde otogar içerisinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri
Büro Amirliği'ne bağlı ekipler, çuval taşıyan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek harekete geçti.
Çuval, X-Ray cihazından geçirildiğinde 20 kilogram civarında siyah çay içine gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet şarjör bulundu. Şüpheli A.B. ise ekipler tarafından gözaltına alındı.
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Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 11:58 Kaynak: İHA
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