Siyah Çay İçine Ruhsatsız Silah Gizleyen Kişi Otogarda Yakayı Ele Verdi

Antalya'da siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, otogarda polis tarafından gözaltına alındı.

Antalya'da siyah çay dolu çuvalın içine 3 adet ruhsatsız silah gizleyen kişi, otogarda polis tarafından gözaltına alındı.



Edinilen bilgiye göre, yılbaşından dolayı il genelinde alınan yoğun güvenlik önlemleri neticesinde otogar içerisinde görev yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri, çuval taşıyan bir kişinin hareketlerinden şüphelenerek harekete geçti. Çuval, X-Ray cihazından geçirildiğinde 20 kilogram civarında siyah çay içine gizlenmiş 3 adet ruhsatsız tabanca ve 6 adet şarjör bulundu. Şüpheli A.B. ise ekipler tarafından gözaltına alındı. - ANTALYA

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