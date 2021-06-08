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Siyah çeltik suyla buluştu - Son Dakika

Siyah çeltik suyla buluştu

08.06.2021 13:42

-Siyah çeltik suyla buluştu Hem şeker hem de kolesterol oranı çok düşük olan ve beyaz pirince göre çok daha sağlıklı olan siyah çeltik Düzce'de yapılan organizasyon ile çeltik alanında suyla buluştu.

-Siyah çeltik suyla buluştu

DÜZCE - Hem şeker hem de kolesterol oranı çok düşük olan ve beyaz pirince göre çok daha sağlıklı olan siyah çeltik Düzce'de yapılan organizasyon ile çeltik alanında suyla buluştu. Ünü Türkiye'yi aşan Konuralp pirincinin yanında Düzce'nin Çilimli ilçesinde siyah pirinç ile de iddialı olmaya hazırlanıyor.

Son yıllarda ekimi yaygınlaşan siyah çeltik, uzmanlar tarafından da besleyici değeri çok yüksek, vitamin açısından en zengin, mineral, antioksidan ile lif açısından daha zengin bir besin olarak nitelendiriliyor. Beyaz pirince oranla özellikle daha fazla magnezyum ve antioksidan içeren posa ve protein içeriği de daha yüksek olduğu belirtilen siyah çeltik ekimine Düzce'de de başlandı. Çilimli İlçesinde Belediyenin de desteği ile yapılan özel alanda ilk defa ekimi yapılan siyah çeltik için organizasyon düzenlendi. Düze Valisi Cevdet Atay, Çilimli Belediye Başkanı Muhsin Yavuz kurum ve kuruluşların müdürleri katıldı.

Vali Cevdet Atay siyah çeltik ekimi ile ilgili olarak, yaptığı açıklamada; "Siyah pirincin bir özelliği var. Besin değeri yüksek. Ama bunun en önemli özelliği şeker oranının düşük olması. Şeker hastalarının ve bu tip besinlere ihtiyacı olan insanların ihtiyacını karşılamak için planlanmış. Çilimli Belediye Başkanımız Muhsin Yavuz ve arkadaşlarımız bana bunu söylediler ve benimde çok hoşuma gitti. Daha önce biz İl Özel İdaremizin örnek bir pirinç tarlasını hayata geçirdik. Yaklaşık 15 gün önce damlama sulama yöntemi ile yaptık. Eğer burada ciddi bir verim alırsak siyah pirinçte bunu da ileri ki dönemlerde damlama sulama yöntemine geçirip hatta yılda iki kere verim almasını sağlayacak bir yöntem olduğunu söyledi arkadaşlar. Bu birçok ilde denenmeye başlanmış. Ciddi de başarılı sonuçlar elde edilmeye başlanmış İnşallah bunu da bizim ilimizde hayata geçireceğiz" ifadelerinde bulundu.

Ardından da organizasyona katılanlar ellerine aldıkları siyah çeltikleri özel olarak oluşturulan alana ektiler.

Siyah çeltik suyla buluştu
Siyah çeltik suyla buluştu
Siyah çeltik suyla buluştu
Siyah çeltik suyla buluştu

Çilimli, Türkiye, Pirinç, Düzce, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Siyah çeltik suyla buluştu - Son Dakika


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