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Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika

Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi

25.01.2022 11:09
Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi

Adıyaman'da, bir evden siyah dumanların yükselmesi ekipleri harekete geçirdi.

Adıyaman'da, bir evden siyah dumanların yükselmesi ekipleri harekete geçirdi.

Edinilen bilgilere göre, Yenipınar Mahallesi Yenipınar Camii arka kısmında bulunan iki katlı evin ikinci katında kalan yabancı kuyruklu Ali Şıhade, kömür sobası içerisine plastik attı. Plastikğin ateşle buluşması sonrasında ev içerisinde yoğun dumanlar oluşunca Ali Şıhade, kapı ve pencereleri açtı. Bu esnada yoğun dumanları gören vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezini aradı. Durum üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, evde yangının olmadığını sobaya atılan plastik maddeden kaynaklı siyah dumanların yükseldiğini anlayınca olay yerinden ayrıldı. - ADIYAMAN

Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi
Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi

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Adıyaman, Plastik, Kömür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Siyah dumanların yükseldiği ev ekipleri harekete geçirdi - Son Dakika
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