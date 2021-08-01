Siyah gökyüzü kıpkırmızı oldu! Akın akın tahliye edilen Bodrum'dan tüyler ürperten görüntü - Son Dakika

Türkiye'de büyük infial yaratan orman yangınları etkisini sürdürüyor. Manavgat ve Marmaris'in ardından bu kez Bodrum'da etkisini gösteren alevler, rüzgarın da katkısıyla hızla yayılmaya başladı. Bodrum'un Mazı Koyu'ndan gelen görüntüler ise durumun ciddiyetini bir kez daha ortaya koydu.

Vatandaşların akın akın tahliye edildiği bölgede gökyüzünün kırmızıya büründüğü görüldü.

"TEKNELERİMİZİ ORGANİZE ETTİK"

Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, Twitter'daki hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Yukarı Mazı'nın tahliye edilmeye başlandığını söyledi. Buradaki yurttaşların, Aşağı Mazı'ya gönderileceğini dile getiren Başkan Aras, "Bodrum'dan teknelerimizi organize ettik, vatandaşlarımızı tahliye etmek istiyoruz" dedi.

"NEFES ALMAKTA ZORLANIYORUZ"

Ekiplerin yangına müdahalesinin sürdüğünü anlatan Aras, Mazı ve Çökertme'nin tehdit altında olduğunu söyledi; "Herkesin çok dikkatli olması lazım. Burada nefes almakta zorlanıyoruz" ifadelerini kullandı.