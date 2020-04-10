Siyah havuçta hasat heyecanı - Son Dakika
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Siyah havuçta hasat heyecanı

6 saat önce

Siyah havuçta hasat heyecanı Tamamı sipariş üzerine üretilen siyah havucun büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor 2016 yılında 2 bin ton siyah havuç üretilen Hatay'da üretim 10 kart arttırılırken bu yıl 20 bin rekolte bekleniyor Havuç üretiminin önemli merkezi konumundaki Hatay'da, tamamı...

Siyah havuçta hasat heyecanı

Tamamı sipariş üzerine üretilen siyah havucun büyük bölümü yurt dışına ihraç ediliyor

2016 yılında 2 bin ton siyah havuç üretilen Hatay'da üretim 10 kart arttırılırken bu yıl 20 bin rekolte bekleniyor

HATAY - Havuç üretiminin önemli merkezi konumundaki Hatay'da, tamamı sipariş üzerine ekilen siyah havuçta hasat başladı.

Türkiye'de önemli havuç üretim merkezlerinden Hatay'da, firmaların talebi üzerine ekilen siyah havuçta üreticiler hasat heyecanı yaşıyor.

Havuç üretim merkezi konumunda yer alan Kırıkhan ilçesinde sarı havucun yanı sıra gıda renklendiricisi, turşu ve meyve suyu yapımında kullanılan siyah havucun da üretimi yapılıyor.

Tamamı gelen talep üzerine ekilen üründe ekim alanının 2 yılda yaklaşık 2 kat arttığı bildirildi.

Siyah Havuç üreticisi Süleyman Donat, yaptığı açıklamada ürünün gıda sektörünün yanında, ilaç, kozmetik, tekstil ve kimyasalın giremediği tüm sektörlerde kullanıldığını ifade etti.

Hatay'ın Kırıkhan ilçesinde yetişen siyah havucun tohumunun da ilçede yetiştiğini belirten Donat, "Bu sayede tohum için yurtdışına paramız çıkmıyor. Kendi iç piyasamızda kalıyor buda zaten ciddi rakamlara denk geliyor" dedi.

2016 yılında Kırıkhan'da ilk siyah havucun ekildiği dönemde yıllık üretimin 2 bin ton arasında olduğunu hatırlatan Donat, "Bu yılki beklentimiz ise 20 bin ton civarında" dedi.

Ekim ayında ekimi yapılan siyah havucun hasadının mart ve nisan aylarında yapıldığını kaydederek, ürünün tamamına yakını yurt dışına ihraç edildiğini kaydetti.

Siyah havuçta hasat heyecanı

Kırıkhan, Hatay, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.04.2020 06:45 Kaynak: İHA

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