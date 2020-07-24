Siyah incir ihracatı 30 Temmuz'da başlıyor

Ege Bölgesi'nin önemli tarım ürünlerinden biri olan siyah incir, 30 Temmuz'dan itibaren dünya ülkelerine ihraç edilecek. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, dünyanın en kaliteli incirinin Türkiye'de yetiştiğini belirterek, siyah incir ihracatında 60 milyon dolar gelire ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Ege Bölgesi'nin önemli tarımsal ürünlerinden siyah incir, başta Almanya, İngiltere, Hollanda, Fransa gibi Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Kesim tarihi 29 Temmuz, ihracat tarihi ise 30 Temmuz olarak belirlenen siyah incirin raflara yolculuğuna sayılı günler kaldı.

"60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz"

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, sektörün zarar görmemesi için üreticilerin ve ihracatçıların kesim ve ihraç tarihlerini dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Hayrettin Uçak, "Üreticiler bu tarihlere göre ürün hasadını yapmalı, daha sonra ürünlerini ihracata göndermeli. Tüm üreticilerimizin sürdürülebilir bir ihracat için kesim tarihine uyarak, gıda güvenliğini ve insan sağlığını önceleyerek büyük bir duyarlılık ve hassasiyet içerisinde üretim yapması gerekiyor. Özellikle siyah incir hassas ve raf ömrü az bir ürün. Dolayısıyla taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi gerekiyor. Bu durum yurt dışındaki talepleri etkileyen en önemli unsurlardan biri. 2019'da 20 bin 334 ton taze inciri 51 ülkeye ihraç ederek ülkemize 49 milyon dolar kazandırdık. Taze incir ihracatımızın 43 milyon 376 bin dolarlık kısmını siyah incir oluşturuyor. Siyah incir ihracatında 60 milyon dolara ulaşmayı hedefliyoruz" dedi.

En kaliteli incir Türkiye'den

Uçak, siyah incirin çoğunlukla Avrupa ülkelerine gönderildiğini, pazarı genişletme çalışmalarının devam ettiğini, özellikle Uzak Doğu pazarındaki ihracat rakamlarını artırmak için yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Dünyanın en kaliteli inciri Türkiye'de yetişiyor. Geçtiğimiz sene 17 milyon dolarla Almanya, 5 milyon dolarla İngiltere ve Hollanda, 3 milyon dolarla Avusturya, 2 milyon dolarla Fransa, Rusya ve Hong Kong olmak üzere toplamda 45 ülkeye siyah incir gönderdik. İhracatımız 2019'da yüzde 22 artış gösterdi. 2018'de 14 bin 794 ton olan siyah incir ihracatımız 2019'da 17 bin 697 tona ulaştı. Önümüzdeki dönemde bunu 50 ülkeye çıkarmayı hedefliyoruz. İncirlerimiz en uzak destinasyonlardan bile talep görüyor. Hava kargoyla yapılan siyah incir ihracatımız 2019'da 1 milyon 124 bin dolara ulaştı. Sarı incirin ise kesim tarihi 25 Temmuz, ihracat tarihi 26 Temmuz. Sarı inciri geçen sene 35 ülkeye göndererek 5 milyon 569 bin dolar gelir sağladık. Bu yılki kalite ve verimden de son derece memnunuz" ifadelerini kullandı.

Sütten iki kat daha fazla kalsiyum içeriyor

Siyah incirin İngiliz Kraliyet ailesinin mutfağına kadar girdiğini söyleyen Uçak, "Yüzyıllardır alternatif tıpta ilaç yerine kullanılıyor. İçinde C vitamini dışında bütün vitaminler mevcut. Sütten iki kat daha fazla kalsiyum var. Balığın içinde yüksek miktarda bulunan omega-3 ve omega-6'yı bile içerisinde barındırıyor. Tam bir antioksidan deposu. Hücrelerin yenilenmesinden cilt ve kalp sağlığına, beyin ve sinir sisteminin sağlıklı çalışmasından bağışıklık sistemine kadar bin bir derde etki ediyor" dedi. - İZMİR