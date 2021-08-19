- Siyah incirin dünya yolculuğu başladı

Bu yıl incirler döküldü hasatta yüzde 50'li kayıp var

BURSA - Dünya'da sadece Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa Siyah incirinin hasadı başladı. Bu yıl incirler döküldüğü için rekoltede yüzde 50 azalma var.

İngiltere veliahdı William'ın eşi Cambridge düşesi Kate'in hamilelik döneminde sabah bulantılarında yediği Bursa'nın siyah incirinin hasadına başlandı. Bursa'dan dünyanın bir çok ülkesine ihraç edilen ve kilogramı 25 liradan ihracata giden siyah incir ülkemize ciddi anlamda döviz girdisi sağlıyor.

Bursa'nın 40 köyünde yetişen Bursa siyah incirinde hasat başladı. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarına giden üreticiler; olgunlaşmaya başlayan incirleri tek tek dalından kopartıyor. Tarlada iç piyasa ya da ihracat için seçilen incirler ayrılıyor. Daha sonra üreticiler incirleri toplama merkezlerine götürüyor burada boylara ayrılan incirler Avrupa ülkelerinin yolunu tutuyor. Bu yıl incirlerde hava şartlarından dolayı dökülmeler yaşandı. Siyah incirlerin olgunlaşmadan bu yıl dalında yüzde ellisi döküldü. Döviz kurunun yüksek olması ve incirlerde rekoltenin az olmasından dolayı bu 25 liradan sezonu açan siyah incirinin bu yıl fiyatlarının yüksek seyretmesi bekleniyor.

Mudanya Yörükali köyünde incir hasadına başlayan üreticiler, "Bu yıl siyah incir hasadına başladık. İnşallah güzel bir sezon olur. Bursa'nın 40 köyünde yetişen bu incir buradan dünyanın bir çok ülkesine ihraç oluyor. Her derde derde deva bu incir çok beğeniliyor. Özellikle İngiltere Veliahdı William'ın eşi Cambridge Düşesi Kate Middleton'ın hamilelik döneminde sabah bulantılarında yemesiyle dünyaca tanındı. Bu yıl ürün az olduğu için fiyatlar güzel. Sezonu kilogramı 25 liradan açtık. İnşallah böyle devam eder. Bu yıl hava şartlarından dolayı incirler olgunlaşmadan yarısı dalında döküldü dökülmeye de devam ediyor. İncirlerde bu yıl yüzde 50 ürün kaybı var, bu yıl ürün kaybından dolayı firmalar inciri bulmakta zorlanacak" dedi.