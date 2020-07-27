Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ettiler - Son Dakika

Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ettiler

Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ettilerMURATPAŞA Belediyesi çalışanları, siyah kıyafet giyerek, kadına şiddeti protesto etti.

Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ettiler

MURATPAŞA Belediyesi çalışanları, siyah kıyafet giyerek, kadına şiddeti protesto etti. Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, sadece kadına şiddeti değil, şiddetin her türlüsüne karşı olduklarını vurguladı.

Muratpaşa Belediyesi çalışanları, Pınar Gültekin'in canice öldürülmesini ve kadına şiddeti, siyah kıyafetler giyerek protesto etti. Belediye fuaye alanında gerçekleşen protesto eylemine Belediye Başkanı Ümit Uysal, Belediye Meclis Üyeleri, Belediye Hentbol Kadın Takımı ve belediye çalışanları katıldı. Eylemde 'Şiddetin her türlüsüne karşıyız' ve 'Kadına yönelik şiddet, şiddetin her biçimi gibi insanlığın yüz karasıdır' afişleri asıldı.

'HER DEFASINDA SON OLMASINI TEMENNİ EDİYORUZ'

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kadınların sosyal, ailevi ya da ikili ilişkilerdeki durumuna göre tarif edilmesinin ilkel bir bakış açısını yansıttığını söyledi. Uysal, Birey denildiği zaman sadece erkek bireyler anlaşılıyor. Kadınların daha çok annelik, eşlik üzerinden farklı sıfatlarla anıldığı sosyal pozisyonu üzerinden değerlendirmeye çalışılması ve bir meta olarak görülmesi, bedeninin şahsiyetinin önünde değerlendirilmesi, algılanması şartlar boyu üzerinden devam eden sosyo-psikolojik davranış ve modellere yol açıyor. Genel popüler kültürün dayatmaları üzerinden seçimle iktidara gelen siyasi makamların konuya ürkek yaklaşması ve gerçek mecrasından bu sapmaların, eşitsizliklerin ele alınamaması kadına şiddeti teşvik eden bir ortam oluşmasına, her gün yeni bir kadının şiddet kurbanı olmasına neden oluyor. Biz her defasında bunun son olmasını temenni ediyoruz. Ama bütün dünya ve insanlık olarak bu temenninin ötesinde topyekün bir çalışmaya ihtiyaç var. Muratpaşa Belediyesi'nin yapısı, tavrı böyle kalmaya devam edecek. Başta kadına yönelen şiddet olmak üzere şiddetin her türlüsüne 'Hayır' diyoruz diye konuştu.

'ARTIK KALBİMİZİN KALDIRACAĞI BİR ACI KALMADI'

Konuyla ilgili açıklama yapan belediye psikoloğu Kıvılcım Selen Sayar, kadına şiddeti protesto için siyaha büründüklerini belirterek şunları söyledi;

'Özgecan Aslan, Emine Bulut, Pınar Gültekin ve erkek arkadaşları, babaları, ağabeyleri ya da başka bir yakını tarafından katledilenlerin onlarcası. Artık kalbimizin kaldıracağı bir acı daha kalmadı. Cinayetlerin nedenlerini açıklama çabalarımızı bir kenara bırakmalıyız. Pınar'ı öldüren, katili Cemal Avcı'nın öfke kontrolsüzlüğü değildi. Katilin herhangi bir psikolojik rahatsızlığının olması da değildi. Pınar'ı öldüren şey; yıllardır bu topraklar üzerinde kadına yüklenen rollerdi. Kadınların gülmesinden yürümesine, mesleğinden görüntüsüne kadar her konuda ürettiğimiz dayatmacı ve yargılayıcı fikirlerimizdi. Yaşama hakkımızın elimizden alınmasına öfkeliyiz. Kadınlar insanca yaşayabilmek için yer yüzünde kadınların katledilmediği, kadına şiddetin normalleşmediği, tacizin, tecavüzün, cinsel ayrımcılığının olmadığı bir yer olması için amasız, fakatsız herkesin çalışmasını istiyoruz. Bizler ayrıcalık değil, ayrımcılık değil, eşitlik ve adalet istiyoruz.

Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ettiler

Pınar Gültekin, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.07.2020 03:40

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Siyah kıyafetler giyerek kadına şiddeti protesto ettiler - Son Dakika
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