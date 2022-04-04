Siyah kuşaklı emniyet müdürü, karateci gençlerle tecrübelerini paylaşıyor - Son Dakika
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Siyah kuşaklı emniyet müdürü, karateci gençlerle tecrübelerini paylaşıyor

04.04.2022 12:24
Siyah kuşaklı emniyet müdürü, karateci gençlerle tecrübelerini paylaşıyor

Küçük yaşta başladığı karateyi meslek hayatında da sürdüren siyah kuşak 4. dan sahibi Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gönül verdiği spora Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlamaya çalışıyor.

Küçük yaşta başladığı karateyi meslek hayatında da sürdüren siyah kuşak 4. dan sahibi Sakarya Emniyet Müdürü Fatih Kaya, gönül verdiği spora Türkiye Karate Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi olarak katkı sağlamaya çalışıyor.

Kentte asayiş ve huzurun sağlanması için ekibiyle yoğun mücadele yürüten Kaya, aynı zamanda karate sporuyla da ilgileniyor.

Küçük yaşlarda başladığı karateden gerek eğitim gerekse meslek hayatı boyunca hiç kopmayan Kaya, siyah kuşak 4. dan sahibi oldu.

Üniformasını çıkarıp zaman zaman kentteki sporcularla salonda bir araya gelerek tecrübelerini paylaşan, polislere de geçmişte eğitim veren Kaya, karateye daha fazla katkı sağlamak için geçen yıl aralıkta yapılan genel kurulda Türkiye Karate Federasyonunun yönetim kuruluna girdi.

"Hayatımın tüm alanında karateden faydalandım"

İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, AA muhabirine, disiplinli ve özünde derin felsefesi olan karatenin, insana saygıyı esas aldığını, yaygın kanaatin aksine şiddetten tamamen uzak olduğunu anlattı.

Karate sporundan hiç kopmadığını dile getiren Kaya, "Karateden öğrendiğim öz disiplini öğrenciliğimde, sınavlarda, polisken mesleğimde ve özel hayatımda uyguladım çünkü karate zorluklarla başa çıkma, stresini kontrol edebilme, hem bedensel hem ruhsal gelişimini sağlayan bir spordur. Kendini tanımaya ve keşfetmeye yöneliktir. Bu nedenle hayatımın tüm alanında bu spordan çok faydalandım." diye konuştu.

Kaya, karatenin polislikte kesinlikle ihtiyaç duyulan bir spor olduğunu vurgulayarak, bu sporda vücut kullanılarak savunma yapıldığını, karşı tarafa zarar verilmediğini aktardı.

Karate tekniklerini polislikte ihtiyaç duyulan yakın savunma teknikleriyle bütünleştirerek birçok polise eğitim verdiğini belirten Kaya, bunun da teşkilata katkısı ve faydası olacağını düşündüğünü kaydetti.

"Mesleğim ve federasyon arasında köprü kurmayı amaçlıyorum"

Kaya, spora daha fazla katkısı olacağı düşüncesiyle federasyon yönetim kuruluna girdiğini dile getirerek, "Mesleğim ve federasyon arasında bir köprü kurmayı amaçlıyorum. İnşallah polislik mesleğine çok uygun olan karate tekniklerinin mesleğimizde içselleştirilmesi ve benimsenmesinde bir katkım olur." ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin son olimpiyatlarda kazandığı 13 madalyadan 4'ünün karateden olduğunu anımsatan Kaya, bu branşın, ülkede günden güne yaygınlaştığını anlattı.

Kaya, her insanın icra ettiği mesleği dışında hobisinin olması gerektiğini düşündüğünü belirterek, şunları söyledi:

"Ben karate sporunu seçtim. Herkes karate sporunda kendine ait, kendine yönelik bir şeyler bulabilir. Kadın erkek, genç yaşlı, yediden yetmişe herkese karate sporuyla uğraşılmasını tavsiye ederim. Karatede benim en çok aldığım ders hem kendi vücudunu hem de karşındaki insanın gücünü keşfetmek olmuştur. Yani hem kendi gücünün sınırlarını bilip ona göre kendini kontrollü kullanmak hem de karşı tarafın sınırını bilip orada durmak... Bu, insana güzel savunma refleksleri kazandırabilir. Aynı zamanda karate, gücü kontrollü kullanma, sabır, azim gibi önemli değerleri de kazandırmaktadır."

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Sakarya, Türkiye, Asayiş, Fatih, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Siyah kuşaklı emniyet müdürü, karateci gençlerle tecrübelerini paylaşıyor - Son Dakika


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