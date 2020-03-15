Siyah nokta nasıl geçer? Siyah nokta temizleme

Siyah nokta temizlemek adına bazı önerilerde bulunmak ve bilgi vermek siyah noktası bulunan kişiler için yararlı olacaktır. Siyah nokta ve sivilceler kimi zaman cilt üzerinde beraber gözükeceği gibi kimi zaman da yalnızca siyah nokta şeklinde de görülebilir.



Siyah Nokta Temizleme



Siyah noktalar; ani bir şekilde oluşmadığı gibi aniden de yok olmaz. Bunun adına ilk önce sabırlı olunması ve siyah noktaların oluşmasını engellemek adına da cildi temiz tutmak gerekmektedir. Burundaki ve yüzdeki siyah noktaların oluşmasının temel nedeni cilt temizliği ve bakımının yapılmamasıdır.



Siyah nokta oluşumunu önlemek adına cilt bakımı için eczanelerde türlü temizleme tonikleri yer almaktadır. Bunların birçoğu düzenli ve sürekli kullanıldığında siyah nokta oluşumunun önlenmesi mümkündür. Hatta siyah nokta oluşumunu dahi durduğu söylenebilir. Kişinin cildi yağlı ise bu duruma daha fazla dikkat etmek gerekir. Yağlı cilt üzerinde gözeneklerin tıkanması vaziyetinde, burada biriken yağlar zaman içerisinde kurur ve siyah noktanın oluşmasına neden olur.



Siyah noktalar el ile sıkıp çıkarmaya çalışılmamalıdır. Bu gözeneklerde yer alan hücrelerin zarar görmesine neden olarak iz bırakabilirler. Yüzde oluşmuş çukurlu lekelerin pek çoğu sivilce ve siyah nokta sıkmaktan kaynaklanır.



Bunun yapılması yerine, önce kişi cildini hafif sıcak suyla nemlendirerek, siyah noktalar adına üretilen burun bantları ile temizlemeye çalışılmalıdır. Unutulmaması gereken en önemli husus, siyah noktaların bir defa da geçirilemeyeceği şeklindedir. Sürekli ve düzenli bir uygulamayla siyah noktaların temizlenmesi mümkündür.



Siyah Nokta Nasıl Geçer?



Aşağıda yer alan fikirlerden kimisi denenerek siyah nokta oluşumunu önlemek mümkün. Siyah noktalar, kişinin kendisi tarafından önlenemiyor ise ya da kişinin cildi aşırı derecede hassas, alerjik ise mutlaka bir uzmana danışılmalıdır. Bunun dışında;



Düzenli yıkama: Kişi yüzünü uyandıktan sonra ve yağ birikimini gidermek adına yatmadan önce yıkamalıdır. Günde iki defadan fazla yıkamak cildi tahriş edebilir. Akneleri daha fazla kötü hale getirebilir. Cilt yıkanırken kızartmayan ya da tahriş etmeyen yumuşak temizleyici kullanılabilir. Bazı siyah nokta temizleme ürünleri propionibacterium acne bakterisini öldürebilen antibakteriyal bileşenlere sahiplerdir.



Yağ bulunmayan ürünler kullanma: Yağ içeren bir ürünün yeni siyah noktalara katkıda bulunması mümkündür. Problemin daha da kötüleşmemesi adına yağsız nemlendirici ve makyaj malzemeleri, güneş kremi kullanılmalıdır.



Peeling ürünleri tecrübe edilmelidir: Peeling maskeleri ve peeling süngerleri ölü cilt hücresini kişinin yüzünden alarak, siyah noktaların azalmasına destek olabilir. Burada dikkat edilmesi gereken konu; cildi tahriş etmeyen ürünlerin alınmasıdır.



Yastık kılıfı sık sık değiştirilmeli: Kimi kaynaklarda yastık kılıflarının sık bir şekilde değiştirilmesi siyah nokta ve akne ile mücadele etmede etkili olduğu belirtilmektedir. Bu yüzden belli aralıklar ile kişi yastık kılıflarını değiştirmelidir. Bu siyah nokta oluşumunu önleyebilir.