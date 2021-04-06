Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu - Son Dakika

Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu

06.04.2021 10:03
Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu, System.String[]

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür.

Medipol Pendik Üniversite Hastanesi'nden Diyetisyen Gizem Gençyürek, "Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye sahip olan siyah sarımsak, hücre yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir." ifadelerini kullandı.

Medipol'den yapılan açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Diyetisyen Gizem Gençyürek, siyah sarımsağın faydalarına ilişkin bilgi verdi.

Gençyürek, siyah sarımsağın bağışıklık kuvvetlendirici ve güçlü antioksidan özelliğiyle Çin ve Kore'de "Uzun Yaşamın Sırrı" olarak bilindiğine vurgulayarak, "Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu. Beyaz sarımsağın siyaha dönüşmesi sırasındaki fermantasyon süreciyle içeriği zenginleşen siyah sarımsak, enfeksiyonu önler, mide ve karaciğeri korur, kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirici, dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici etkiye sahip olan siyah sarımsak, hücre yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir." dedi.

Siyah sarımsağın normal sarımsağa göre çok daha yüksek antioksidan özellik gösterdiğini belirten Gençyürek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Bağışıklık sistemini güçlendirir. Antiseptik ve antibakteriyel özellikleri ile bakteri ve virüs kaynaklı hastalıkların önlenmesinde ve tedavi edilmesinde oldukça etkili. Kansere karşı koruyucudur. Kolesterolü düşürür. Diyabet semptomlarını iyileştirir. Alzheimer ve dolaşım sistemi hastalıklarını önleyici ve düzenleyicidir. Hücre yenilenmesini sağlar, yaşlanmayı geciktirir. Yorgunluğa iyi gelir."

Gençyürek, siyah sarımsağın üretilme aşamalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Beyaz sarımsağın yüksek ısı ve nem altında 60-90 güne kadar bekletilmesi ile üretilir. Tamamen doğal olan siyah sarımsağın üretimi sırasında hiçbir şekilde kimyasal madde veya katkı maddesi kullanılmaz. Siyah sarımsağın tadı, rengi, kokusu oluşumu sürecindeki fermantasyon sebebiyle değişir. Sarımsakta bulunan Allisin maddesi, bu fermantasyon esnasında sadece siyah sarımsakta bulunan S-Allilsistein maddesine dönüşür. Beyaz sarımsağa kokusunu veren bu madde olduğu için fermantasyon sürecinde bu maddenin azalarak S-Allilsisteine dönüşmesiyle koku ortadan kalkar."

Siyah sarımsak, beyaz sarımsak tüketemeyenler için kokusu ve tadı ile bir alternatif

Siyah sarımsağın, beyaz sarımsak tüketemeyenler için kokusu ve tadı ile bir alternatif olduğunu belirten Gençyürek, "Siyah sarımsağın kuru meyvelere (özellikle kuru erik) benzer bir tadı vardır. Bununla birlikte içeriğindeki besin değerleri yönünden beyaz sarımsağa göre çok daha üstündür." dedi.

Aşırı tüketimi hakkında uyarıda bulunan Gençyürek, "Ağızda koku ve kötü tat bırakmaması sebebiyle günde 2 tane çiğnenerek rahatlıkla tüketilebilir. Bunun yanında yemeklerde, salatalarda hatta tatlılarda bile kullanılıyor. Aşırı tüketilmediği takdirde sağlık açısından bir zararı yoktur. Fakat düzenli ilaç kullananlar ile hamile ve emzirenlerin doktor onaylı kullanmasında fayda var." ifadesini kullandı.

Diyetisyen, Üniversite, Pendik, Kore, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Siyah sarımsak tam bir sağlık deposu - Son Dakika Ekonomi


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