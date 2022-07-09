Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı - Son Dakika
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Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı

09.07.2022 18:41

İstanbul Yenikapı-Hacıosman metrosunda siyahi bir aileye küfürler edip ırkçılık yapan kişiyle ilgili inceleme başlatıldı. Ekipler kimliğini belirlediği şüpheliyi gözaltına aldı.

Yenikapı-Hacıosman metrosunun Haliç durağında bir kişi, yanında oturan siyahi erkeğe küfürler yağdırdı. Hem Türkçe hem de İngilizce küfürler eden kişi, "Afrika'ya dönün, gidin buradan" diye bağırdı.

YAPILAN IRKÇILIĞA TEPKİ VERMEDİLER

Siyahi erkeğin yanında eşi ve küçük çocukları olmasına aldırış etmeyen şahıs metrodaki vatandaşlar tarafından görüntülendi. Siyahi aile ise yapılan ırkçılığa karşı hiçbir karşılık vermeden sessizliğini korudu.

YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada gündem olmasının ardından polis ekipleri harekete geçti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, polis ekipleri "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme", "ayrımcılık" ve "tehdit" suçları ile ilgili Fatih ilçesinde çalışma başlattı.

GÖZALTINA ALINDI

Yapılan incelemede şüphelinin O.O.K. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Siyahi aileye metroda ırkçılık yakan şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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