Siyahi Amerikalı, ırkçılığa karşı Alabama'dan Minnesota'ya yürüdü - Son Dakika

NEW ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan Terry Willis, ırkçılık ve polis şiddetini protesto etmek için Minnesota'da siyahi George Floyd'un polisin gözaltı işlemleri esnasında öldürüldüğü noktaya kadar yürüdü.

Amerikan Ulusal Radyosu'nun (NPR) haberine göre, ırkçılığa karşı tepki olarak Alabama'nın Huntsville kentinden 2 Haziran'da yola çıkan Willis, dün 1000 millik (1609 kilometre) yürüyüşünü Floyd'un öldürüldüğü noktada tamamladı.

Willis, bu yürüyüşü polis tarafından öldürülen George Floyd ve Breonna Taylor'a armağan ettiğini söyleyerek, "Bu yürüyüşle, George ile başlayan kavgada ülke genelindeki kardeşlerimi desteklemek istedim." ifadesini kullandı.

Kendisi de siyahi olan Willis, böyle bir eyleme karar verirken, sivil özgürlükler lideri Dr. Martin Luther King'in tarihte Selma ile Montgomery arasında yaptığı yürüyüşten etkilendiğini sözlerine ekledi.