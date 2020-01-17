Siyahi Amerikalıların yüzde 80'i ülkenin geleceğinden endişeli - Son Dakika
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Siyahi Amerikalıların yüzde 80'i ülkenin geleceğinden endişeli

7 saat önce

NEW ABD'de yapılan araştırmada, 10 siyahi Amerikalıdan 8'nin Trump yönetimini "ırkçı" olarak nitelediği ve ülkenin geleceğinden karamsar olduğu belirtildi.

Siyahi Amerikalıların yüzde 80'i ülkenin geleceğinden endişeli, System.String[]

NEW ABD'de yapılan araştırmada, 10 siyahi Amerikalıdan 8'nin Trump yönetimini "ırkçı" olarak nitelediği ve ülkenin geleceğinden karamsar olduğu belirtildi.

Washington Post (WP)- Ipsos tarafından gerçekleştirilen ankette, ülke genelindeki siyahi Amerikalıların gelecekten endişeli olduğu kaydedildi.

Ülke genelinde yapılan ankette, siyahi Amerikalıların yüzde 80'inden fazlasının ABD Başkanı Donald Trump'ı "ırkçı" olarak nitelediği ve ırkçılığı da ülkedeki en büyük problem haline getirdiği öne sürüldü.

"Amerika'da siyahi olmak için kötü bir zaman"

Ankete katılanların yüzde 65'i Amerika'da siyahi olmak için kötü bir zamanda yaşadıklarını belirtirken, yüzde 77'si ise beyazlar için "iyi bir zaman" olduğu görüşünü savundu.

Siyahi Amerikalıların sadece yüzde 16'sı bugün ABD'de doğan siyahi çocukların çoğunun "rahat bir yaşam standardına ulaşmak için iyi bir fırsata sahip" olduğuna inanırken, bu imkanların beyaz çocuklar için olduğuna inananlarda oran ise yüzde 75'e çıktı.

Ankette, siyahi Amerikalıların yüzde 80'i ayrımcılıkla ilgili yaşadıklarının beyaz Amerikalılar tarafından anlaşılmadığını hissettiklerini düşünüyor.

Yüzde 90'ını Trump'ı onaylamıyor

Ankete katılanların siyahilerin yüzde 75'i güçlü şekilde olmak üzere toplamda yüzde 90'ı Başkan Trump'ın icraatlarını onaylamadığını belirtirken, Trump hakkında olumlu görüş belirtenlerin oranı ise yüzde 7'de kaldı.

Trump yönetiminin ekonomik politikalarının da sorulduğu ankette, siyahi katılımcıların yüzde 26'sı durumlarının daha kötüye gittiğini, yüzde 19'u daha iyi olduğunu, yüzde 54'ü de aynı kaldığını belirtti.

Siyahi Amerikalılar arasında gerçekleştirilen en kapsamlı araştırma olduğu belirtilen WP-Ipsos anketinin 2-8 Ocak tarihlerinde ülke genelinde rastgele seçilen siyahi ailelerdeki bin 88 kişi arasında yapıldığı kaydedildi.

Amerika Birleşik Devletleri, Washington Post, Donald Trump, Ipsos, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.01.2020 10:42 Kaynak: AA
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