Siyahi futbolcu turnuvaya renk kattı - Son Dakika
Son Dakika Spor Siyahi futbolcu turnuvaya renk kattı - Son Dakika Spor

Siyahi futbolcu turnuvaya renk kattı

6 saat önce

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' çekişmeli görüntülere sahne olurken, mahalle takımlarından Amedspor'un renklerine kattığı Ganalı siyahi futbolcu ise turnuvanın gözdesi oldu.

Siyahi futbolcu turnuvaya renk kattı, System.String[]

Van'ın Edremit Belediyesi tarafından düzenlenen 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' çekişmeli görüntülere sahne olurken, mahalle takımlarından Amedspor'un renklerine kattığı Ganalı siyahi futbolcu ise turnuvanın gözdesi oldu.


Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'ın mahalle kültürünün yaşatılması ve kardeşlik duygularının pekiştirilmesi amacıyla başlattığı 'Mahalleler Arası Futbol Turnuvası' tüm hızıyla sürüyor. Eleme usulü ile yapılan karşılaşmalarda bir üst tura çıkan takımlar muhtemel rakiplerini beklerken, Amedspor'un bir kolejde İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Habib Sadat Seıdu'yu renklerine dahil etmesi turnuvaya ayrı bir heyecan kattı. Turnuvanın başından itibaren Amedspor ismi altında çıktığı maçlarda sergilediği futbolla beğeni toplayan Seıdu, oynadığı futbolma turnuvanın gözdesi oldu. Çiçekli Unitdspor'u da yenerek sahada galip ayrılmayı bilen Amedspor bir üst tura çıkarken, Seıdu ise oynadığı futbolla tam not aldı.


Maç sonrası tercüman aracılığıyla turnuvayla ilgili açıklamalarda bulunan Habib Sadat Seıdu, turnuvanın düzenlenmesinden dolayı Edremit Belediye Başkanı İsmail Say'a teşekkür etti. İnsanların göstermiş olduğu ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getiren Seıdu, buradaki insanların son derece saygılı olduğunu ve ırkçılığın da bulunmadığını kaydetti. 3 aydır Edremit'te olduğunu anlatan Seıdu, "Belediye başkanımızın başlatmış olduğu bu turnuva kaynaşmanın ötesinde kardeşlik bağlarının güçlenmesine vesile oluyor. Turnuvaya gösterilen ilgiden de son derece memnunum. İnsanların destek vermesi, izlemesi beni mutlu ediyor. Edremit şirin ve güzel bir yer, burada olmaktan da son derece mutluyum" ifadelerini kullandı. - VAN

Edremit, Futbol, Van, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 12:55 Kaynak: İHA
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