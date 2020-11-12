"Siyahiler ve Asyalılar'ın Kovid-19'a yakalanma riski daha fazla" iddiası - Son Dakika

ABD ve İngiltere'de yapılan araştırmada, siyahiler ve Asyalılar'ın, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanma riskinin daha fazla olduğu öne sürüldü.

BBC'nin haberine göre, EClinical Medicine tarafından yapılan çalışmada, siyahi ve Asya kökenli insanların, Kovid-19'a yakalanma olasılığının beyazlardan daha yüksek olabileceği iddia edildi.

Leicester ve Nottingham Üniversitelerindeki araştırmacılar, 42'si Amerika Birleşik Devletleri'nden ve 8'i İngiltere'den olmak üzere 50 çalışmadan elde edilen verileri inceledi.

Araştırmada, siyahilerin Kovid-19'a yakalanma olasılığının beyaz kökenli insanlara oranla 2 kat daha riskli olduğu, Asyalıların virüse yakalanma ihtimalinin 1,5 kat daha fazla olduğu sonucuna varıldı.

Araştırmacılar, Asyalılar'ın ve Siyahiler'in, daha fazla Kovid-19 riski altında olmasını, düşük sosyo-ekonomik statüye, kalabalık hane halkının bir arada yaşamasına ve evden çalışma imkanı verilmemesine bağlıyor.

Çalışmada ayrıca, Asya kökenli bireylerin yoğun bakım gerektiren ciddi enfeksiyonlara yakalanma olasılığının yüksek olduğu da gözlendi.

Uzmanlar, Asya kökenli bireylerin Kovid-19'a yakalandığında yoğun bakıma daha çok ihtiyaç duyabileceğini öne sürdü.