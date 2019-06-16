Son Dakika Haberleri: Siyam ikizleri: "Sınavlarımız iyi geçti"
Son Dakika Güncel Haber

Siyam ikizleri: "Sınavlarımız iyi geçti"

2 saat önce

Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, katıldıkları YKS'nin ikinci oturum sınavının iyi geçtiğini söylediler.

Siyam ikizleri:
Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, katıldıkları YKS'nin ikinci oturum sınavının iyi geçtiğini söylediler.

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2. turu yapılan Alan Yeterlilik Testi Sınavı'nı (AYT) tamamladı. Sınav sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, "Heyecan vardı ama dünkü gibi değildi. Güzel geçti. İnşallah İlahiyat Fakültesini kazanacağız. Sınava kolay da diyemem, zor da diyemem. Ama iyi geçti" diye konuştular.

Sınav çıkışında kendilerine yardımcı olan polis memurları ve sınav görevlilerine teşekkür eden ikizler, dayıları Kemal Yoğun ile birlikte evlerine gittiler. - KAHRAMANMARAŞ
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
onikişubat, türkoğlu, yks, kahramanmaraş, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.6.2019 16:24:19. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siyam ikizleri: "Sınavlarımız iyi geçti"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]