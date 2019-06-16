Siyam ikizleri: "Sınavlarımız iyi geçti"
2 saat önce
Kahramanmaraş'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, katıldıkları YKS'nin ikinci oturum sınavının iyi geçtiğini söylediler.
Kahramanmaraş
Haber Yayın Tarihi : 16.06.2019 02:01 Kaynak: İHA
'ta siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, katıldıkları YKS'nin ikinci oturum sınavının iyi geçtiğini söylediler.
Kahramanmaraş'ın Türkoğlu
ilçesinde yaşayan 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu, Onikişubat
ilçesindeki Şehit Erol Olçok
Anadolu İmam Hatip Lisesinde 2. turu yapılan Alan Yeterlilik Testi Sınavı'nı (AYT) tamamladı. Sınav sonrası İHA muhabirine açıklamalarda bulunan Ayşe ve Sema Tanrıkulu, "Heyecan vardı ama dünkü gibi değildi. Güzel geçti. İnşallah İlahiyat Fakültesini kazanacağız. Sınava kolay da diyemem, zor da diyemem. Ama iyi geçti" diye konuştular.
Sınav çıkışında kendilerine yardımcı olan polis memurları ve sınav görevlilerine teşekkür eden ikizler, dayıları Kemal Yoğun ile birlikte evlerine gittiler. - KAHRAMANMARAŞ
YKS'ye giren öğrencilere "Binali Yıldırım seti" dağıtıldı
Kemerburgaz'da off road aracı kalabalığın arasına daldı: Çok sayıda yaralı var
Türkiye Binali Yıldırım-Ekrem İmamoğlu ortak yayınına kilitlendi
Netanyahu'nun eşine, devletin kaynaklarını suistimalden 15 bin dolar para cezası