Siyam ikizlerine hayat veren operasyon (2) - Son Dakika

ARŞİV;

Siyam ikizleri Derman ve Yiğit'in İngiltere'ye gitmeden önce evlerinde vakit geçirmeleri

Anne ve babasının Derman ve Yiğit ile ilgilenmeleri

Anne Fatma Evrensel ile röportaj

Baba Ömer Evrensel ile röportaj

Evrensel çiftinin İngiltere'ye gitmeden önce yaptıkları hazırlıklar

Derman ve Yiğit'in ambulansla havaalanına götürülmesi

Derman ve Yiğit'in uçağa taşınması

Anne Evrensel'in uçakta ikizler ile ilgilenmesi

Uçağın hareket etmesi Antalya'da kafadan yapışık dünyaya gelen siyam ikizleri Derman ve Yiğit, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de yapılan operasyonla ayrıldı. Cumhurbaşkanlığının himayesinde, Sağlık Bakanlığına ait hava ambulansıyla siyam ikizleri ve ailesi, 1 Aralık 2019'da İngiltere'ye götürülmüştü. Anne Fatma Evrensel de çocuklarının yanında gitmişti.