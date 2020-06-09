Siyam ikizlerinin ameliyatla ayrılması herkesi mutlu etti - Son Dakika

Antalya'da kafalarından yapışık dünyaya gelen Siyam ikizlerinin, Cumhurbaşkanlığının girişimleri sonucu İngiltere'de yapılan operasyonla ayrılması herkesi mutlu etti.

İngiltere'deki tedavilerinin ardından yarın Ankara'ya dönecek ailenin Alanya ilçesindeki tanıyanları, Evrensel çiftinin mutluluklarına ortak oldu.

Baba Ömer Evrensel'in 7 yıldır çalıştığı restoranın işletmecisi Hüseyin Sertaç Kılınç, AA muhabirine, ikizler kafadan yapışık dünyaya gelince ailenin zorluk çektiğini dile getirdi.

Annenin, zorluklara rağmen Siyam ikizlerini dünyaya getirdiğini belirten Kılınç, şunları kaydetti:

"Dünyaya gelmeden önce çok badireler atlattılar. Doktorların umutsuz konuşmalarıyla karşı karşıya kaldılar. Bunların ölü doğabileceğini, yaşamayacağını, yaşasa da çok büyük zorluklar olacağını söylediler. Ancak yılmadılar, hep mücadele ettiler. Dünyaya getirmek istediler ve zorlu bir sürece girdiler. Doğumdan sonra devletin yetkilileri, Ömer Evrensel'i yalnız bırakmadı, bizzat hepsine şahit oldum. Sürekli İstanbul'a, Ankara'ya gidip geldi. Biz de hep yanlarında durmaya çalıştık."

Bu süreçte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın doktorunun Alanya'ya gelip bebekleri kontrol ettiğini hatırlatan Kılınç, ameliyatla mutlu sona ulaşıldığını söyledi.

Güzel gelişme karşısında kendilerinin de çok heyecanlandığını vurgulayan Kılınç, "Dün Cumhurbaşkanımızdan, Evrensel ailesinin Türkiye'ye geliş müjdesini aldık. Ömer Evrensel'in evini hazırladık, dört gözle dönmelerini bekliyoruz." dedi.

"Cumhurbaşkanımızın çok desteği oldu"

Evrensel'in hem iş arkadaşı hem de komşusu Hüseyin Kılınç ise bugünlere gelinmesinin gurur verici olduğunu ifade etti.

İngiltere'den doktorun da Alanya'ya geldiğini anlatan Kılınç, "Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın çok desteği oldu. Keşmirli doktor buraya geldi, inceledi ve her şeyi kendilerine bırakmalarını, korkmamalarını söyledi. Aile, en güzel şekilde inandı, kimsenin veremeyeceği kararı verdi. Çocukların kurtulması bizi mutlu etti." diye konuştu.