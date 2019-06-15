Son Dakika Haberleri: Siyam ikizlerinin YKS heyecanı
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Siyam ikizlerinin YKS heyecanı

4 saat önce

Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmenin heyecanını yaşadı.

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Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesinde yaşayan siyam ikizleri Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girmenin heyecanını yaşadı.
İlçeye bağlı Kırmakaya Mahallesi'nde oturan Hatice ve Yunus Tanrıkulu çiftinin çocukları 18 yaşındaki siyam ikizleri Ayşe ve Sema Tanrıkulu kardeşler, dedeleri Abdullah Tanrıkulu ile sınava girecekleri merkez Onikişubat ilçesindeki Şehit Erol Olçok Anadolu İmam Hatip Lisesi'ne geldi.
Burada bir süre görevlilerle sohbet eden kardeşler, sınav giriş belgeleri ve kimlikleri kontrol edildikten sonra salona alındı.
Ayşe Tanrıkulu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayallerindeki okulu okumak için sınav gireceklerini belirtti.
Yıl boyunca, başarılı olabilmek için çok çalıştıklarını dile getiren Tanrıkulu, "İlk sınavımız çok mutluyuz. Birlikte sınava giriyoruz. İnşallah kazanırız. Çok heyecanlıyız. İnşallah sınava heyecanımız geçer. İlahiyat okumak istiyoruz. Öğretmenlik de yazmayı düşünüyoruz. Bütün öğrencilere başarılar dileriz. Allah emeklerini boşa çıkartmasın." dedi.
Sema Tanrıkulu ise Türkiye'de sınava giren tek siyam ikizleri olduklarını belirterek bütün öğrencilere başarılar diledi.
Dede Abdullah Tanrıkulu ise torunlarını sınava getirdiğini ve çok mutlu ve heyecanlı olduğunu kaydetti.
Haber Yayın Tarihi : 15.06.2019 12:07 Kaynak: AA
Hatice Çarpar, Türkoğlu, Kahramanmaraş, Yükseköğretim Kurumları Sınavı, Güncel
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