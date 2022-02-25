Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır - Son Dakika
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Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır

25.02.2022 10:22

Kimliği belirsiz 25 yaşlarındaki bir genç, Kola içtikten sonra kendinden geçti. Bir anda yere yığılan çocuk, yardımına koşanlara siyanür içerek intihara kalkıştığını söyledi. Tedavisi devam gencin durumunun ağır olduğu bildirildi.

Diyarbakır'da dün sabah saatlerinde kimliği belirsiz 25 yaşlarındaki bir genç, Dicle Üniversitesi'nde elinde kola kutusu varken yere yığıldı. Çevredekilerin yardımına koştuğu genç, siyanür içtiğini söyledi. Üniversite hastanesinde ilk müdahalesi yapılan genç, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Durumun bildirilmesi üzerine Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) ekipleri okulda gerekli tedbirleri alarak, olay yerinden incelenmek üzere numune aldı.

Diyarbakır'da kola içine 'siyanür' katarak intihara kalkışan genç tedavi altına alındı

SİYANÜRÜ İNTİHAR ETMEK İÇİN İÇMİŞ

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı ve Acil Sorumlusu Dr. Yenal Karakoç, "Siyanür toplumda canlılar için çok fazla ölümcül etkisi olan bir zehir. Halen bir şekilde vatandaşlar bunları intihar amaçlı kullanabiliyorlar. Hastanemize getirilen vaka erkek hasta olup, 25 yaşlarında ve üzerinde kimliği bulunmamaktaydı. Hasta, hastaneye ilk başvuruda siyanürü intihar amaçlı aldığını belirterek başvuruda bulunmuş. Hastanın gerekli tedavileri hastanemizde ve ilk başvurduğu hastanede tamamlandı. Ama siyanürden dolayı ölümcül düzeye ulaşabiliyor" dedi.

Diyarbakır'da kola içine 'siyanür' katarak intihara kalkışan genç tedavi altına alındı

ENTÜBE EDİLEN GENCİN DURUMU AĞIR

Konuyla ilgili tüm mercilerin teyakkuzda olduğunu ifade eden Dr. Karakoç, "Diyarbakır AFAD başta olmak üzere teyakkuz haline geçip, gerekli tedbirleri alıp örnek numune incelemeleri tamamlandı. Etken olarak hasta önce kola demiş, sonra sıvı olarak suyla içtiğini beyan etmiş. İnsanların bu şekilde siyanüre ulaşımını engellemek ve kullanımına bu kadar rahat bir şekilde ulaşmasına engel olmak gerekiyor. Siyanürün kullanım alanları bellidir. O alanlarda bile gerekli tedbirler alınmak zorundadır" şeklinde konuştu. Hastanın durumunun ağır olduğu ve entübe edilerek Elazığ'a sevkinin yapıldığı kaydedildi.

Diyarbakır'da kola içine 'siyanür' katarak intihara kalkışan genç tedavi altına alındı
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Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Gazi Yaşargil, Diyarbakır, Siyanür, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır - Son Dakika


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10:22 Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır
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SON DAKİKA: Siyanür içerek intihara kalkıştı! Entübe edilen gencin durumu ağır - Son Dakika
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