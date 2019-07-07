Son Dakika Haberleri: Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı
Son Dakika Güncel Haber

Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı

1 saat önce

Adana'da siyanür içtiğini belirterek ihbarda bulunan kişinin, özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.

Adana'da siyanür içtiğini belirterek ihbarda bulunan kişinin, özel kıyafet giyen AFAD ekibi tarafından yapılan kontrolünde alkollü olduğu tespit edildi.
Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde bir kişi, sağlık ekiplerini arayıp siyanür içtiğini belirterek yardım istedi.
Bunun üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. H.B'nin siyanür içmiş olabileceğini değerlendiren ekipler, durumu Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) yetkililerine bildirdi.
Olay yerine gelen AFAD ekipleri, H.B'nin bulunduğu yeri terk etmemesi ve çevredekilere yaklaşmaması uyarısında bulunarak güvenli alan oluşturdu.
Kimyasal maddelere karşı korunaklı kıyafet giyen AFAD görevlisi, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde H.B'nin alkol aldığını tespit etti.
Olay yerine yakın bir yerde oturduğu belirlenen H.B, evine gönderildi.
Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 07:11 Kaynak: AA
Seyhan, Polis, Adana, AFAD, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Polis çevirmesinde yeni aldığı otomobilin hacizli olduğunu öğrenince sinir krizi geçirdi Gasptan yakalanan hamile kadın polise üç isim verdi, gerçek parmak izinden çıktı Polis, intihara kalkışan genç kızı, savcı gibi davranarak kurtardı Eski müsteşar yardımcısı, İzmit'teki evinde intihar etti

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.7.2019 08:38:17. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Siyanür içtiğini söyleyen kişi alkollü çıktı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]