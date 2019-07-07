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Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi

52 dakika önce

Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi Uzman ekiplerin güvenlik önlemleri altında yaptığı çalışma sonucu şahsın alkollü olduğu ortaya çıktıADANA - Adana'da sağlık ekiplerini arayarak siyanür içtiğini söyleyen H.B., Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi.

Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi
Uzman ekiplerin güvenlik önlemleri altında yaptığı çalışma sonucu şahsın alkollü olduğu ortaya çıktı
ADANA - Adana'da sağlık ekiplerini arayarak siyanür içtiğini söyleyen H.B., Adana İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerini alarma geçirdi. Olay yerine gelen özel donanımlı AFAD ekipleri, H.B.'nin alkollü olduğunu tespit etti.
Olay, sabah erken saatlerde merkez Seyhan ilçesi Obalar Caddesi'nde meydana geldi. H.B., 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak siyanür içtiğini söyleyerek yardım istedi. Bunun üzerine verilen adrese polis, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. AFAD ekipleri, şüpheli şahsın bulunduğu bölgeyi karantina altına aldı. Kimyasal tehlikelere karşı özel kıyafetler giyen AFAD ekipleri, ölçüm cihazıyla yaptığı kontrolde, olumsuz bir durumla karşılaşmadı. H.B.'nin alkollü olduğu tespit etti.
Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından kendisine gelen H.B., evine gönderildi.
Siyanür içtim dedi, AFAD ekiplerini alarma geçirdi
Haber Yayın Tarihi : 07.07.2019 12:25 Kaynak: İHA
Siyanür, AFAD, 3. Sayfa
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