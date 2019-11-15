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Siyanür ölümleriyle ilgili araştırma komisyonu kuruldu
7 saat önce
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, "intihar vakaları ve etkileri"ni araştırmak üzere araştırma komisyonu kuruldu.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca, 'intihar vakaları ve etkilerini' incelemek üzere araştırma komisyonu kuruldu. Bakanlık basına kullanılan dil, video ve fotoğraflarla ilgili üst düzeyde hassasiyet gösterilmesi çağrısında bulundu.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Birkaç haftadır gündemde olan intihar vakaları nedeniyle derin üzüntü duyulduğu" ifade edildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.11.2019 03:16
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